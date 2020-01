p>CALCIOMERCATO MILAN UDINESE PIATEK DE PAUL / Nella giornata di ieri Augustin, agente di Rodrigo ha fatto tappa a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera: secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il fantasista argentino dell'è stato proposto ale si è parlato di un clamoroso scambio di mercato che vedrebbe coinvolto Krzysztof, attaccante polacco in uscita dopo l'arrivo dia Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Udinese e non solo: lo United sulle tracce di Piatek

Il futuro di Krzysztof Piatek al Milan rimane fortemente in bilico. Complice l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l'ex Genoa è scivolato in basso nelle gerarchie rossonero d'attacco. Soprattutto dalla Premier League, dove non mancano gli estimatori per il numero 9 rossonero. Secondo infatti quanto riportato da 'La Repubblica' il Manchester United è sulle tracce di Piatek ma al momento non sarebbe disposta a mettere sul piatto i 35 milioni di euro richiesti dalla dirigenza rossonera.

