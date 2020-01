CALCIOMERCATO INTER LAZARO LIPSIA DANI OLMO - Lipsia scatenato. Mentre si avvicina la chiusura per il colpo Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria, con buona pace del Milan, i dirigenti tedeschi lavorano anche all'operazione Valentino Lazaro. Il 23enne esterno destro, arrivato nell'estate scorsa dall'Hertha Berlino per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, non ha conquistato l'allenatore Antonio Conte, che gli ha concesso appena undici presenze in questa prima parte di stagione. Nel frattempo, a Milano sono arrivati Ashley Young e Victor Moses (ancora da ufficializzare) e per l'austriaco lo spazio si è ridotto ulteriormente.

Nei giorni scorsi, il suo agente ha incontrato l'amministratore delegato Beppe Marotta per fare il punto della situazione. E la svolta appare vicina: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il Lipsia ha accelerato per Lazaro e si sta discutendo del trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Novità sono attese a breve, ma Lazaro adesso è più vicino al ritorno in

