CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED TEVEZ / Clamoroso scenario di mercato a pochi giorni dalla fine della sessione invernale di gennaio: secondo quanto riportato da 'Espn', il Manchester United starebbe valutando il suggestivo ritorno all'Old Trafford di Carlos Tevez. All'età di 36 anni, l'ex Juventus, potrebbe tornare a giocare in Premier League: i 'Red Devils' infatti sono pronti a a riabbracciarlo per 6 mesi, in modo da supplire all'infortunio di Rashford. Undici anni dopo l'argentino potrebbe così tornare al Manchester United, lasciato nel 2009 per passare clamorosamente ai rivali cittadini del City.

Tevez non sembra rientrare nei piani della nuova dirigenza dele il suo contratto è attualmente in scadenza a giugno 2020: potrebbe sbarcare a Manchester con la formula del prestito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

