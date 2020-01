CALCIOMERCATO BARCELLONA SANABRIA GENOA / Il Barcellona è sulle tracce di un attaccante da regalare a Setién in questa finestra invernale di calciomercato dopo l'infortunio rimediato in Supercoppa spagnola da Luis Suarez: l'uruguaiano sarà indisponibile per diversi mesi, la dirigenza catalana sta cercando il profilo giusto da affiancare a Messi e Griezmann.

Calciomercato Barcellona, infortunio Suarez: pazza idea dalla Serie A

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', in Spagna parlano di un'interesse del Barcellona per l'attaccante del Genoa Antonio Sanabria. Uno scenario davvero sorprendente considerando il fatto che Sanabria fatica a trovare spazio nel Grifone ultimo in classifica. Il classe 1996 è cresciuto proprio nella cantera blaugrana, a volerlo fortemente sarebbe proprio il nuovo tecnico del Barca, Quique Setièn, che ha già avuto modo di lavorare con lui nell'esperienza condivisa al Betis. Sulle sue tracce c'è anche l'Alaves, che potrebbe prenderlo in prestito e riportarlo in Spagna.

