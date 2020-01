CALCIOMERCATO MILAN PIOLI PAQUETA SUSO RODRIGUEZ / Nella conferenza stampa che si è tenuta oggi alla vigilia della sfida di campionato contro il Brescia, Stefano Pioli ha fatto anche il punto sul futuro di quei giocatori che potrebbero lasciare il Milan durante la finestra invernale di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dal futuro di Paqueta: "Alla fine del mercato mancano ancora 8-9 giorni. Siamo stati bravi a restare concentrati, tutti quelli che sono qui sono molto disponibili e partecipi e anche Lucas lo è. Lui come tutti pensa di meritare di giocare ed è giusto così, così come non sono completamente soddisfatti se non giocano. Tutti stanno dimostrando che se lavori bene e sei concentrato, quando vieni chiamato in causa taccoglie le giuste soddisfazioni. Così dobbiamo lavorare e continuare.

Secondo me Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo, ma per la qualità che ha deve diventare più determinante, soprattutto nella fase conclusiva. O fai gol o lo fai fare, deve incidere di più. Ha fatto bene per impegno, ma è mancato nella giocata vincente".

Il punto su Suso: ''Si sta allenando benissimo ed è disponibile per giocare".

Le altre trattative e Ricardo Rodriguez: ''Non sono io a dover dare aggiornamenti sul mercato. Lui ha avuto un problema fisico, oggi dovrebbe essere convocato. Mancano 8-9 giorni e non so cosa può succedere, noi non dobbiamo perdere attenzione ed energie su cose che neanche io posso controllare".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Dani Olmo al Lipsia: i dettagli di CM.IT

Calciomercato, dal Milan il possibile 'assist' per Eriksen all'Inter