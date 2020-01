CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / Sebastiano Esposito è destinato a rimanere all'Inter e a non partire in prestito in questa finestra invernale di calciomercato.

Conferme arrivano anche da 'La Gazzetta dello Sport': Esposito non lascerà l'Inter nel corso di questo mese di gennaio. Conte vuole seguire da vicino la crescita del classe 2002, lo considera una carta in più da pescare nel proprio mazzo ma vuole anche sfruttare al massimo la vicinanza con attaccanti di livello internazionale come Lukaku e Lautaro.

