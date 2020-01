Inter, attesa per l'ufficialità di Moses: ecco perché è slittata

CALCIOMERCATO INTER MOSES ANNUNCIO / In attesa di abbracciare Eriksen, l'Inter ha messo a segno i colpi Young e Moses. L'esterno inglese è già stato annunciato, non quello nigeriano.

Il motivo è spiegato nell'intricata questione burocratica che lo riguarda: come scrive 'Tuttosport', infatti, manca l'ultima parte della documentazione che deve essere inviata dal Fenerbahce. Una pratica più lunga del solito per il fatto che il suo cartellino è di proprietà di un terzo club, ovvero il Chelsea, che lo aveva girato in prestito ai turchi. Già oggi dovrebbe essere tutto risolto per dare l'annuncio ufficiale dell'arrivo all'Inter di Moses, che intanto ieri ha conosciuto i compagni e seguito l'allenamento a bordo campo.