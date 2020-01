CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO / Il Milan ci ha provato, attivandosi con forza su Dani Olmo grazie ai buoni rapporti di Boban in patria. Un'idea soprattutto per l'estate, quando il progetto rossonero arriverà ad un vero punto di svolta.

Calciomercato Milan, le cifre di Dani Olmo al Lipsia

Ma l'inserimento del Lipsia, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ha sbaragliato la concorrenza , portando l'ambizioso club tedesco ormai ad un passo dalla chiusura del grande colpo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Arriva dalla Spagna la notizia secondo cui nelle prossime ore l'attuale capolista della Bundesliga dovrebbe definire l'accordo con la DinamoZagabria per l'ex canterano del Barcellona. Il Lipsia, scrive 'As', avrebbe battuto non solo il Milan, ma anche AtleticoMadrid e Barcellona, arrivando a mettere sul piatto un'offerta da circa 30 milioni di euro che con vari bonus può far salire la cifra complessiva dell'affare addirittura fino a quota 45 milioni. Per il giocatore invece un contratto da cinque anni e mezzo, oltre alla possibilità di imporsi da subito da protagonista in una società importante ed ambiziosa che può aiutarlo a raggiungere l'obiettivo Europeo 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, occhi su Vranckx: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Milan, avanza il Lipsia per Olmo | Le ultime di CM.IT