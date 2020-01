SERIE A ARBITRI ROMA LAZIO CALVARESE NAPOLI JUVENTUS / Archiviata la due giorni di Coppa Italia, che ha decretato le prime semifinaliste, si torna al campionato. Sarà un weelend particolarmente importante, soprattutto in chiave Champions e scudetto. Il match più seguito sarà sicuramente il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 26 alle 18.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non solo, perché alle 20.45 ci sarà poi anche Napoli-Juventus, con i partenopei reduci dalla vittoria contro i biancocelesti in coppa. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 2a giornata di ritorno. Calvarese dirigerà la stracittadina dell'Olimpico, Mariani il big match del 'San Paolo'. Di seguito tutti i fischietti assegnati:



BRESCIA – MILAN Venerdì 24/01 h.

20.45VALERIBINDONI – PRENNAIV: GIUAVAR: DI BELLOAVAR: LONGOFIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. 18.00ORSATOCALIARI – FIOREIV: IRRATIVAR: GIACOMELLIAVAR: LO CICEROH. VERONA – LECCEABISSOPAGANESSI – AFFATATOIV: ROSVAR: CHIFFIAVAR: TOLFOINTER – CAGLIARI h. 12.30MANGANIELLOPRETI – BRESMESIV: PEZZUTOVAR: BANTIAVAR: RANGHETTINAPOLI – JUVENTUS h. 20.45MARIANIMANGANELLI – GIALLATINIIV: LA PENNAVAR: ROCCHIAVAR: DEL GIOVANEPARMA – UDINESESOZZACARBONE – FIORITOIV: DOVERIVAR: NASCAAVAR: MONDINROMA – LAZIO h. 18.00CALVARESEPERETTI – ALASSIOIV: PASQUAVAR: MAZZOLENIAVAR: SCHENONESAMPDORIA – SASSUOLOPICCININITEGONI – BACCINIIV: DIONISIVAR: DI PAOLOAVAR: LIBERTISPAL – BOLOGNA Sabato 25/01 h. 15.00FABBRICOSTANZO – VALERIANIIV: PAIRETTOVAR: MASSAAVAR: VIVENZITORINO – ATALANTA Sabato 25/01 h. 20.45GUIDACECCONI – ROCCAIV: MARINELLIVAR: MARESCAAVAR: DI VUOLO