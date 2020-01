Calciomercato Genoa e Cagliari, duello per lo scontento del Bayer

CALCIOMERCATO GENOA CAGLIARI RETSOS - Il Genoa ed il Cagliari sono pronte a darsi battaglia sul terreno di calciomercato per dare 'asilo' ad un giocatore del Bayer Leverkusen.

Stiamo parlando di Panagiotis, 21enne centrale difensivo greco che rappresenta la quarta scelta nel pacchetto arretrato per il tecnico. "Voglio giocare di più, se non qui allora altrove" le parole del numero 3 delle 'Aspirine' riportate da 'Kicker'. E proprio secondo il quotidiano sportivo tedesco, per lui si prospetta un futuro in, con i due club rossoblu che spingono per averlo in prestito.