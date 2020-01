Barcellona, caccia al sostituto di Suarez: c'è l'ok di Aubameyang

CALCIOMERCATO BARCELLONA AUBAMEYANG / L'infortunio di Luis Suarez ha spinto il Barcellona ad accelerare le operazioni per l'arrivo di un nuovo centravanti e gli uomini mercato blaugrana sono al lavoro per metterlo a disposizione del nuovo tecnico Quique Setién entro la fine del mercato di gennaio. La lista degli obiettivi comprende tanti grandi nomi internazionali, da profili più futuribili a calciatori esperti pronti all'uso.

Cerchiato in rosso, in cima agli obiettivi, ci sarebbe però il nome di Pierre-Emerick

Secondo il 'Mundo Deportivo' l'attaccante classe '89 dell'Arsenal sarebbe il preferito dei blaugrana che avrebbero già ottenuto il primo 'sì' da parte del giocatore, aperto alla possibilità di volare al 'Camp Nou'. L'operazione però resta non semplice: arrivato nel 2018 per circa 65 milioni di euro, l'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2021 con i 'Gunners' che stanno vivendo una pessima stagione e difficilmente si priveranno del proprio giocatore più forte, autore di 16 reti tra Premier e Europa League quest'anno. Lo scenario però potrebbe improvvisamente cambiare se fosse lo stesso Aubameyang ad uscire allo scoperto spingendo per la cessione. La palla, dunque, passa a lui.