CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN - Sette minuti in cinque partite tra Serie A e Coppa Italia. Questo il magrissimo bottino di Emre Can in questo 2020 con la maglia della Juventus. Le speranze di sfruttare l'infortunio del connazionale Khedira per essere inserito nella lista Uefa per la fase a eliminazione diretta di Champions League sono praticamente azzerate ed il centrocampista tedesco teme di perdere la chiamata per Euro 2020 se dovesse continuare a fare panchina.

Ad otto giorni dalla chiusura della sessione invernale di mercato le pretendenti non mancano: con il Milan si è parlato di uno scambio differito con Donnarumma , ma attenzione allaed in particolare all' Everton di Ancelotti che è sulle tracce di Emre Can

Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca 'Sky Sport Deutschland', invece, per Emre Can si prospetta un ritorno in patria per indossare la casacca del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore sarebbero stati riallacciati i contatti tra i due club e si sarebbe registrata una accelerazione nella trattativa: l'ex Liverpool spinge per lasciare subito Torino e per agevolare l'affare con i gialloneri avrebbe deciso persino di tagliarsi una parte dello stipendio. Dal canto suo la Juve attende la giusta offerta per dare l'ok al trasferimento.

