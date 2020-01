Calciomercato Milan, nodo formula per la cessione di Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Da Paqueta a Piatek e Suso. Nomi pesanti in uscita per il Milan che sta cercando acquirenti per tre pedine importanti finite fuori dai piani rossoneri. Ieri è stata la giornata dell'incontro tra l'agente di Paqueta e i vertici milanisti, due giorni fa invece Suso si è recato a casa Milan di persona per fare il punto sul suo futuro che a Milano appare ormai segnato.

Il giocatore spinge per la cessione, gli uomini mercato milanisti per accontentarlo vogliono un'offerta adeguata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo il 'Corriere dello Sport' in particolare ci si aspettano movimenti da Siviglia, soluzione gradita allo stesso giocatore. Il nodo però è la formula: il club andaluso ha investito 20 milioni per En-Nesyri, difficile possa mettere sul piatto le cifre richieste dal Milan per lo spagnolo. Può sbloccarsi eventualmente se la dirigenza milanista apre al prestito, magari biennale, con obbligo di riscatto.

