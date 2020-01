Terremoto, scossa in Calabria: la situazione

TERREMOTO SCOSSA COSENZA / Paura in Calabria nelle primissime ore del mattino.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella Costa Calabra nord occidentale, in provincia di, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. La magnitudo percepita è stata di ML, ad una profondità di 272 km, rilevata alle 5.32 di questo giovedì. Al momento non risultano danni a persone o abitazioni.