CALCIOMERCATO INTER NAPOLI LLORENTE / Non solo Politano nell'affare tra Inter e Napoli. Prende sempre più quota l'ipotesi di un inserimento di Fernando Llorente nella trattativa, come anticipato ieri da Calciomercato.it.

L'addio di Politano sblocca la casella in attacco, con lo spagnolo del Napoli che sarebbe adesso in cima alle preferenze della dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, sorpasso Llorente su Giroud

Stando a 'Tuttosport' la candidatura di Llorente avrebbe sorpassato l'opzione Giroud, con cui l'Inter aveva trovato un accordo di massima prima che saltasse l'affare per lo scambio con la Roma tra Politano e Spinazzola. A differenza dell'ex Sassuolo, che sbarcherebbe a Napoli in prestito con obbligo, il centravanti basco finirebbe alla corte di Conte a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il sodalizio di De Laurentiis però, se non costretto, preferirebbe non privarsi a gennaio di Llorente, nonostante al momento non sia in cima alle gerarchie di Gattuso.

