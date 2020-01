Calciomercato, Bayern Monaco su Douglas Costa: la risposta della Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA BAYERN MONACO / Non sta vivendo la sua stagione migliore, almeno dal punto di vista delle presenze in campo. Douglas Costa, titolare e protagonista con due assist ieri sera in Coppa Italia contro la Roma, con la Juventus ha collezionato quest'anno 14 presenze, ma per un totale di soli 447' in campo.

Colpa anche di qualche infortunio, che ne hanno fortemente limitato il rendimento ma senza scalfire l'appeal internazionale di un calciatore che resta molto importante per il tecnico Maurizio Sarri e nei pensieri di grandi club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus: scambio Rakitic-Bernardeschi, ecco lo scoglio. Ultime CM.IT

Dalla Germania, in particolare, nella giornata di ieri sono arrivate voci secondo cui i senatori del BayernMonaco avrebbero chiesto di riportare in baviera l'esterno offensivo brasiliano partito nel 2017 per sbarcare a Torino. Un'operazione non impossibile, ma secondo quanto filtra da ambienti bianconeri e riporta 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe al momento improbabile, nonostante gli ottimi rapporti tra le società.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, interesse vivo per Rakitic: ci sono anche altri due club

Juventus-Roma, addio Douglas Costa? La 'risposta' di Sarri