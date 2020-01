CALCIOMERCATO INTER ULTIME POLITANO ERIKSEN / Il calciomercato Inter di gennaio si deve chiudere con uno 0-0, ha detto pochi giorni fa il Ds Piero Ausilio. Ad ogni entrata deve corrispondere un'uscita, in un difficile gioco di incastri con il quale, comunque, si intende mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte le pedine richieste per rinforzare una rosa che vuole ambire allo scudetto. Così l'accelerazione di queste ore ad una cessione importante corrisponde all'imminente svolta per lo sbarco a Milano di Christian Eriksen, da giorni ormai d'accordo con i dirigenti interisti ed in attesa della fumata bianca per lasciare Londra e il Tottenham. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, rilancio Eriksen con i soldi di Politano

Partiamo però, come detto, dalla cessione. Ieri infatti è stata la giornata in cui il Napoli ha mosso passi importanti verso Matteo Politano. Una trattativa ben avviata, in cui va registrata l'apertura del giocatore all'ipotesi azzurra.

C'è ancora un po' di distanza tra le parti, soprattutto nelle modalità di pagamento tra le due società, ma la sensazione è che l'affare si possa sbloccare in tempi brevi, magari limando la differenza con l'inserimento di Fernandoche a vertici e staff tecnico dell'piace, anche se escluderebbe l'arrivo di Oliviergià 'bloccato' dal Chelsea. Le prossime ore saranno decisive per capire se la Roma effettuerà un rilancio per Politano o se, invece, si potrà andare a dama con i partenopei. Mentre tra le società è spuntata anche un'idea di scambio Allan-Vecino che verrà approfondita

L'Inter comunque si prepara ad incassare una cifra importante, in un affare da circa 20-25 milioni di euro complessivi, alla quale va aggiunta anche la cessione di Gabigol al Flamengo ormai imminente. Soldi freschi che daranno libertà alla società di andare in chiusura, come detto, su Christian Eriksen. Il danese ha giocato l'ultima mezz'ora della sfida vinta ieri sera dal Tottenham contro il Norwich, ma in testa ormai ha solo l'Inter. Tra oggi e domani è atteso un nuovo incontro tra l'agente e il presidente degli 'Spurs' Levy, mentre un intermediario è in arrivo a Milano. Tra domanda (20 milioni) e offerta (15) c'è ancora distanza, ma un piccolo rilancio e qualche bonus possono metter fine a questa telenovela che sta sfiancando anche la resistenza del Tottenham.

