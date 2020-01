CALCIOMERCATO MILAN FLORENTINO / È Florentino Luis il nome nuovo per il calciomercato Milan che nella giornata di ieri ha vissuto ore frenetiche in sede, con un via vai di agenti e intermediari al lavoro per diverse operazioni in entrata ed in uscita.

Tra l'agente di Paqueta, finito ai margini del progetto ed in attesa di un'offerta che possa convincere il Milan , e l'entourage di De Paul, Correa e Zaracho , non è passata inosservata neanche la presenza del manager portoghese Bruno, arrivato a Casa Milan per discutere con Maldini, Boban e Massara del giovane centrocampista del Benfica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lo riferisce 'Tuttosport', secondo cui gli scout rossoneri già da inizio stagione stanno monitorando le prestazioni del mediano classe '99, nel giro della prima squadra ormai da un anno. L'arrivo di Weigl ora però rischia di chiudergli lo spazio a Lisbona, per questo il Milan si è inserito e starebbe ragionando sul prestito biennale con diritto di riscatto, in linea con l'operazione che ha portato Gedson Fernandes al Tottenham pochi giorni fa. L'ipotesi di lavoro è impostata per la finestra di gennaio, si legge, ma i prossimi giorni anche alla luce delle probabili uscite saranno fondamentali per capire se si potrà chiudere subito o se invece bisognerà rimandare all'estate un affare che comunque ai vertici rossoneri interessa.

