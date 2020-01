JUVENTUS ROMA BENTANCUR / Tris della Juventus alla Roma nel match dei quarti di Coppa Italia. Uno dei protagonisti dell'incontro è stato Rodrigo Bentancur, che ha firmato il suo primo gol all'Allianz Stadium con la maglia bianconera: "Penso di aver fatto tutti gli inserimenti che non ho fatto in questi tre anni che sono qui alla Juve (ride, ndr).

Sono molto contento di aver fatto il mio primo gol in questo stadio, che era pienissimo - le parole in zona mista del centrocampista uruguaiano - L'e la corsa scudetto? I punti di vantaggio non sono abbastanza. Abbiamo fatto una bellissima partita, ma da domani pensiamo subito alcon l'obiettivo di aumentare il vantaggio. Ildio ilin semifinale? Lui è un grande giocatore. Vediamo cosa succederà quando giocheremo contro di loro. Ma per quella partita manca ancora tempo".