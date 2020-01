JUVE ROMA SMALLING / Chris Smalling si proietta subito sul derby contro la Lazio dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore inglese rimanda ogni decisione sul proprio futuro parlando in zona mista: "In questo momento il mio unico pensiero è quello di fare bene con la Roma e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ovvero arrivare tra le prime quattro in classifica e conquistare un trofeo.

Adesso penso a recuperare bene dalle fatiche di stasera e da domani concentrarmi solo sul derby contro la Lazio".

"Il derby con la Lazio è un qualcosa di simile a Manchester United-Liverpool, c'è grande rivalità e ambizione nel prevalere nei confronti dell'avversario. Non vedo l'ora di giocare questa partita davanti ai nostri tifosi. Domani torneremo in campo e vedremo cos'è andato storto. Nel complesso stiamo giocando bene: dobbiamo solo essere più cinici in zona offensiva. Young all'Inter? Gli ho inviato alcuni messaggi per vedere come stanno andando i suoi primi giorni in Italia e per augurargli buona fortuna".