CALCIOMERCATO ROMA DILROSUN/ Il suo agente è stato intervistato pochi giorni fa proprio ai microfoni di Calciomercato.it: stiamo parlando di Javairo Dilrosun, attaccante dell'Hertha Berlino.

Il procuratore del giocatore della squadra della capitale tedesca non aveva chiuso la porta ai giallorossi e la conferma è arrivata anche da 'Sky Sport', che ha parlato dell'olandese come opzione in sede di calciomercato . Per le ultime notizie sui trasferimenti nel campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

A maggior ragione dopo gli ultimi sviluppi che vedrebbero Matteo Politano, esterno offensivo dell'Inter, vicino al Napoli di Gennaro Gattuso, in un affare che potrebbe coinvolgere anche Fernando Llorente.