CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ALLAN VECINO/ Non soltanto per Politano e Llorente, l'asse fra l'Inter di Beppe Marotta ed il Napoli di Cristiano Giuntoli è sempre più caldo. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' infatti, sul tavolo delle trattative sarebbero finiti anche due centrocampisti in crisi nei loro attuali club: stiamo parlando di Matias Vecino ed Allan.

Per ora sarebbe soltanto un'idea fra i due club, una suggestione che di certo accontenterebbe tutti. Allan e Vecino in primis, in rottura con le rispettive società, e destinati all'addio.