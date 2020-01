JUVENTUS ROMA FONSECA / Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta la sconfitta in coppa Italia contro la Juventus ai microfoni della 'Rai': La differenza è stata nell'efficacia. Hanno segnato la prima e la seconda volta che sono arrivati in porta: abbiamo giocato bene ma la qualità è diversa.

ASSENZA DZEKO - "Lui per noi è importante ma il problema non è stato Kalinic. Tutti gli attaccanti potevano giocare molto meglio. Kluivert ha sbagliato tanto ad esempio, questa è la differenza

DIAWARA - "Sono molto preoccupato, vediamo come andrà con lui ma abbiamo molti assenti in questo momento.

Speriamo che la situazione di Amadou non sia grave e che possa giocare".

SCONFITTA - "La differenza l'ha fatta la qualità dei giocatori. Non abbiamo fatto bene il contropiede, loro hanno fatto gol su contropiede e calci piazzati. Ronaldo non sbaglia. Come mi ha detto? Non voglio dirlo, ma ha parlato bene della nostra squadra".

RIMONTA - "Sì, sembrava che i calciatori volessero recuperarla, ma gli attaccanti devono lavorare meglio a livello difensivo. E' vero che Kluivert ed Under devono lavorare di più al livello difensivo".

LAZIO - "Sono due partite diverse, la Lazio non gioca così ma dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto. Stasera abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 30 metri. Dobbiamo pensare alla prossima con fiducia, la mia preoccupazione è solo recuperare i giocatori e lottare con la Lazio in quella che sarà una partita difficile".