Juventus-Roma, aggiornamento sulle condizioni di Diawara

JUVENTUS ROMA INFORTUNIO DIAWARA/ Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha accusato un problema al ginocchio durante la sfida con la Juventus di Maurizio Sarri.

In forma precauzionale il giocatore è stato subito sostituito dal tecnico giallorosso Paulo, soprattutto in vista del derby in scena domenica fra la Roma e la Lazio di Simone. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

La sensazione è che sia stata soltanto una sostituzione in via precauzionale, in ogni caso, in vista del ginocchio sinistro di Diawara, nella giornata di domani verranno condotti degli accertamenti.