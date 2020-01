JUVENTUS ROMA SARRI / Dopo la vittoria della Juventus sulla Roma Maurizio Sarri ai microfoni di 'Raisport' ha commentato così il successo in coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte, con buon palleggio che ti può mettere in difficoltà. Bonucci e Buffon? Buffon non bisogna farsi condizionare dall'età: è ancora un portiere di alto livello".

DOUGLAS COSTA E RONALDO - "Hanno fatto bene, Douglas non ha ancora i novanta minuti ma mi è sembrato in crescita.

Ronaldo è in condizioni fisiche e mentali straordinarie, sta segnando con un ritmo impressionante".

HIGUAIN - "Mi dispiace che non ha segnato, ha preso un palo, ha sparato sul portiere da cinque metri: ha fatto una prestazione che meritava il gol".

DIFETTO RONALDO - "A livello individuale è difficile che possa migliorarsi: è un giocatore straordinario, è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Si può migliorare davanti in qualche movimento sia offensivo che difensivo, ma a livello di reparto. A livello singolo è difficilmente migliorabile: se lo fosse sarebbe fantastico (ride, ndr).

SCHEMA GOL BONUCCI - "Schema o casualità? Due giocatori può essere una scelta, ma ne siamo rimasti in troppo (in fuorigioco, ndr) in quel caso".

TERZINI - "Siamo rimasti con Cuadrado e Alex Sandro, entrambi che non erano al meglio. Durante la stagione abbiamo già provato Matuidi che ha fatto una partita intera in quel ruolo".

NAPOLI - "Il Napoli è una squadra forte che ha avuto un periodo di difficoltà. Conosco i calciatori e so che hanno grande qualità: le squadre forti nelle partite singole possono metterti in difficoltà. Emozione? Non è stata un'esperienza normale, è stata un'esperienza forte e sentitissima e dal punto di vista umano sarà un qualcosa di particolare".