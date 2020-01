CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Ancora una bocciatura per Emre Can.

Il centrocampista tedesco dellanon viene utilizzato nemmeno inda Maurizioe, come successo contro l', anche questa sera nella sfida dei quarti vinta per 3-1 con laè rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

L'ex Liverpool reclama spazio anche per non perdere l'Europeo con la Germania in estate e con il rientro di Khedira potrebbe restare fuori nuovamente anche dalla lista per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Da monitorare la situazione da qui alla fine del mercato del mediano classe '94, che ha estimatori in Bundesliga e Premier League, ultimo l'interesse dell'Everton. Senza dimenticare, inoltre, i rumors sul Milan e una permanenza in Italia. La dirigenza della Continassa valuta non meno di 30 milioni di euro il cartellino del nazionale teutonico, sotto contratto fino al 2022 con la 'Vecchia Signora'.