JUVENTUS ROMA BONUCCI/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport', Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha commentato la vittoria contro la Roma di Paulo Fonseca: "Dovevamo non mollare tutti insieme, appena abbassiamo il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo e quando abbiamo smesso di attaccare le seconde palle abbiamo rischiato, ma la partita è stata interpretata bene".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Dybala: "Paulo ha giocato tanto quest'anno è un valore in più, così come tutti gli altri. Ci sono tre obiettivi da raggiungere e bisogna farsi trovare pronti accettando le decisioni dell'allenatore".

Sul vantaggio sull'Inter: "4 punti non ci danno nulla e se pensiamo che siano sufficienti siamo matti, dobbiamo migliorare per arrivare in fondo in tutte le competizioni".