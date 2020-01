COPPA ITALIA JUVENTUS ROMA RONALDO / E' la Juventus la seconda semifinalista di coppa Italia: i bianconeri battono 3-1 la Roma e attendono ora la vincente di Torino-Milan in programma la prossima settimana. All''Allianz Stadium' è sempre Cristiano Ronaldo protagonista: primo gol in questa competizione per il portoghese che sblocca il match al 26'.

La seconda metà del primo tempo segna la pratica qualificazione in maniera netta: al 38' tocca abatteree far gioire lo stadio mentre nel finale di frazione, dopo che Sarri ha dovuto sostituire l'infortunato Danilo con, arriva il tris siglato da

La ripresa la Roma prova a riaprire il match e in parte ci riesce con Under che con complicità di traversa e Buffon va in gol. I giallorossi non riescono però a trovare la rete che li rimetterebbe completamente nel match e il risultato non cambia più. Da segnalare l'infortunio anche di Diawara (problema al ginocchio) ad un quarto d'ora dalla fine.

JUVENTUS-ROMA 3-1: 26' Ronaldo, 38' Bentancur, 45' Bonucci, 50' Buffon aut.