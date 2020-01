CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / Ultima serata all'Allianz Stadium per Marko Pjaca.

L'attaccante croato, in panchina questa sera nel match di Coppa Italia contro la, nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore delcome confermato anche nel pre-partita dal CFO dellaFabioe anticipato nei giorni scorsi di Calciomercato.it.

Il 24enne ex Dinamo Zagabria cambierà maglia in prestito (fino al giugno 2021) con diritto di riscatto in favore della compagine sarda, dopo aver rinnovato il contratto in scadenza con i bianconeri proprio tra 18 mesi. Pjaca partirà domani alla volta di Cagliari per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo accordo con la squadra del patron Giulini. Reduce da un lungo stop dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato alla Fiorentina, il croato in questa stagione ha collezionato finora una sola presenza, nel precedente match di Coppa Italia con l'Udinese.