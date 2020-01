p>CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI POLITANO SPINAZZOLA/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' prima della sfida di Coppa Italia fra Juventus e Roma, Gianluca, direttore sportivo dei giallorossi, è tornato a parlare dello scambio, poi saltato, con l'Inter con Matteoe Leonardoprotagonisti: "Di calciomercato preferirei non parlare stasera, l'operazione fra i due giocatori era fatta, ora per il giocatore che prenderemo sulla fascia vedremo più avanti". Per le ultime notizie sui trasferimenti del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: alternative a Politano, c'è un ritorno di fiamma