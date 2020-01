PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO JUVENTUS ROMA/ Va in scena all'Allianz Stadium di Torino la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Roma. Primo tempo da incubo per i giallorossi. Al 26' ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a sblocca la gara con un diagonale sinistro che termina nell'angolo più lontano. Dopo dieci minuti arriva il raddoppio in bianconero con Bentancur che con caparbietà riesce a mantere il possesso di palla in area e con la punta tocca il pallone che bacia il palo ed entra in porta. All'ultimo minuto del primo tempo la Juventus cala il tris con il colpo di testa di Bonucci che coglie di sorpresa la difesa giallorossa che sbaglia i tempi del fuorigioco. Nella ripresa parte forte la Roma che accorcia le distanze grazie ad Under che con un tiro di sinistro da fuori area prende la traversa con il pallone che in seguito sbatte su Buffon e termina in rete. Juventus che vince 3-1 e accede alla semifinale attendendo la vincente di Milan-Torino, per la Roma arriva l'ennesima delusione.

JUVENTUS

Buffon 6.5- Sfortunato a colpire il pallone della schiena e infilarlo nella propria porta, ma si riscatta con due interventi da grande portiere.

Danilo 5.5-Partita insufficiente la sua, spinge poco e sembra spento. Esce per un problema muscolare. (dal 40'Cuadrado 5.5- Non entra con la determinazione giusta, si perde Florenzi e rischia di far subire alla squadra il secondo gol)

Rugani 6- Buona partita la sua, Kalinic non gli desta alcuna preoccupazione.

Bonucci 7- Oltre alla buona partita in fase difensiva riesce anche a trovare il gol di testa, quando vede la Roma si trasforma in goleador.

Alex Sandro 6- Partita senza particolari spunti, fa il compitino.

Bentancur 7.5- Ottima partita del centrocampista argentino, gestisce bene palla e trova il gol del raddoppio. Il migliore dei suoi.

Pjanic 6- Organizza bene il gioco e vince molti constrasti al centro del campo

Rabiot 5.5- Partita sotto tono la sua. Sbaglia molti passaggi e sembra distratto (dal 77' Matuidi 6- Entra per dare maggiore forza al centrocampo e lo fa, facendo anche molti falli)

Douglas Costa 6.5- Quando ha l'opportunità di giocare titolare la sfrutta sempre al meglio. La sua velocità fa sempre a differenza, serve anche l'assist a Bonucci. (dal 67' Ramsey 5.5- Non entra con il piglio giusto, sbaglia sempre l'ultimo passaggio.

Higuain 6- Gioca molto per la squadra, sfortunato a colpire la traversa di testa.

Cristiano Ronaldo 7- Sempre lui a fare la differenza, un vero fenomeno che segna sempre e in ogni modo.

All. Sarri 7- Continua il cammino anche in Coppa Italia, accede alle semifinali grazie ad una prestazione non brillante ma cinica.

In corsa ancora in tutte e tre le competizioni, ma per vincerle serve più cattiveria

ROMA

Pau Lopez 5.5- Sul gol di Ronaldo potrebbe fare di più, ma sugli altri due non può nulla.

Florenzi 4- Partita da incubo per il capitano giallorroso, guarda Ronaldo correre sul primo gol e poi sbaglia tutto il possibile. (dal 67' Veretout 5.5- Entra in partita quando il risultato è ormai compromesso, non può fare nulla per cambiarne le sorti

Mancini 5.5- Sbaglia spesso il tempo degli anticipi, meglio nella ripresa

Smalling 5.5- Della fase difensiva è l'unico a salvarsi, chiude sempre bene usando anche la sua fisicità

Kolarov 4.5- Spinge poco, crossa male e sbaglia molte scelte. Partita disastrosa

Cristante 4.5- A centrocampo perde un'infinità di palloni e fa moltissimi falli. Brutta partita

Diawara 5.5- Gestisce il pallone nella maniera giusta, ma è spento come tutta la squadra (dal 76' Bruno Peres S.V.)

Under 6.5- Prova a dare la scossa alla squadra con il tiro che provoca l'autogol di Buffon, ma oltre al gol procurato fa poco

Pellegrini 5.5- Sbaglia molto, non riesce ad essere decisivo nei passaggi come sempre

Kluivert 5- Tiene troppo la palla perdendola sempre, dimostra tutta la sua immaturità (dal 46' Santon 4.5- Sbaglia tutto il possibile, ogni cross finisce in tribuna)

Kalinic 4.5- Non riesce mai a controllare un pallone e non si rende mai pericoloso. Anche ad un metro dalla porta riesce a colpire il palo.

All. Fonseca 5- Squadra che entra in campo totalmente spenta. Ancora una volta in venti minuti si ritrova con la partita compromessa contro la Juventus. Serve cambiare totalmente marcia per il derby di domenica.

Arbitro: Rocchi 6- Gestisce bene i cartellini e dirige bene la gara

TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 3-1

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (40' Cuadrado), Pjanic, Rabiot (77' Matuidi); Douglas Costa (dal 67' Ramsey), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Coccolo, De Ligt, Can, Pjaca, Bernardeschi, Dybala. All. Sarri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dal 67' Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (dal 77' Peres); Under, Pellegrini, Kluivert (dal 46'Santon); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Fazio, Cetin, Jesus, Veretout, Estrella. All. Fonseca

Arbitro: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze)

Var: Luca Banti (sezione di Livorno)

Ammoniti: 31' Cristante, 65' Higuain, 80' Matuidi

Espulsi:

Marcatori: 26' Cristiano Ronaldo, 37' Bentancur, 46' Bonucci, 49' Buffon (ag)

Marco Deiana