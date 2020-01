JUVENTUS ROMA RONALDO /Cristiano Ronaldo aggiunge un altro tassello alla sua ricchissima bacheca. Per il fuoriclasse portoghese della Juventus, quello messo segno stasera contro la Roma, è infatti il primo gol realizzato in Coppa Italia.

CR7 si è sbloccato alla terza presenza nella manifestazione, grazie al rasoterra vincente del momentaneo 1-0 dei bianconeri al cospetto della squadra del connazionale

Ronaldo con la casacca della 'Vecchia Signora' aveva segnato in campionato, Supercoppa Italia e Champions League, ma non ancora nel secondo torneo nazionale. Il classe '85 è andato a segno così in 18 competizioni diverse tra squadre di club (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid e appunto Juventus) e Nazionale. Con il sigillo di stasera Cristiano Ronaldo ha toccato le 719 reti in carriera.