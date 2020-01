JUVENTUS ROMA DANILO / Problema per Maurizio Sarri nel primo tempo di Juventus-Roma di coppa Italia (terminato 3-0 per i padroni di casa): infortunio muscolare per Danilo che è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Cuadrado. Problema non di poco conto per i bianconeri che nele prossime gare di campionato si troveranno in vera emergenza per i terzini: fuori anche De Sciglio, oltre ai difensori Chiellini e Demiral.

Occhio anche al colombiano che è in diffida: con un giallo sarà squalificato.

Per Maurizio Sarri nella gara di domenica scelte praticamente già fatte con Cuadrado a destra e Alex Sandro sul versante opposto: per le gare successive si spera nel recupero di De Sciglio, alle prese con elongazione all'adduttore, in attesa di capire l'entità dell'infortunio di Danilo. Se dovesse esserci un lungo stop, la Juventus si ritroverebbe ancora una volta in difficoltà sugli esterni difensivi e magari Paratici proverà a cogliere eventuali occasioni che si presenteranno sul mercato, anche se la linea societaria è di un non intervento a gennaio.