Juventus-Roma, serata da Champions: 'Stadium' sold out

JUVENTUS ROMA SOLD OUT / Pubblico delle grandi occasioni questa sera all''Allianz Stadium' per Juventus-Roma, match dei quarti di finale di Coppa Italia. L'impianto torinese ha fatto registrare il sold out, con una folta rappresentanza (circa mille) di sostenitori giallorossi nel settore dedicato agli ospiti.

Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Qualche scaramuccia sugli spalti tra cori e sfottò tra le due tifoserie, mentre fuori dall'impianto tutto è filato liscio e senza intoppi, con la presenza dei blindati della polizia a vigilare soprattutto nelle due curve dell'Allianz.