CALCIOMERCATO INTER POLITANO NAPOLI / Sfumato lo scambio Politano-Spinazzola, la Roma continua a trattare l'esterno dell'Inter ma a distanza di pochi giorni lo scenario è cambiato. Il Napoli si è inserito in maniera molto forte sul classe '93: è in corso un vertice tra Giuntoli e i suoi agenti e il giocatore ha aperto all'ipotesi del passaggio in maglia azzurra.

Non c'è ancora l’accordo totale: l'Inter chiede 25 milioni di euro, il Napoli offre 2 milioni per il prestito oneroso e 18 per l'obbligo di riscatto che il club divorrebbe provare a rinviare all'estate 2021; le parti valutano, inoltre, se inserirenell'operazione, con il club nerazzurro che ha aperto all'ipotesi.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, ore decisive per Politano tra Napoli e Roma: le ULTIME di CM.IT

L'intesa di massima c'è, mancano alcuni dettagli come le modalità di pagamento. A partire da domani Giuntoli approfondirà anche la questione del contratto del calciatore, l'ingaggio potrebbe essere superiore a quanto avrebbe percepito alla Roma. Gattuso considera Politano un elemento importante nella coppia con Callejon, una variante per caratteristiche, essendo un mancino che viene dentro al campo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: alternative a Politano, c'è un ritorno di fiamma