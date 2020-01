CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Tutto confermato nell'attacco di Maurizio Sarri per la sfida di Coppa Italia della Juventus contro la Roma. Insieme ad Higuain e Cristiano Ronaldo ci sarà Douglas Costa, titolare per la seconda volta consecutiva in coppa dopo la gara con l'Udinese.

Il brasiliano sta vivendo una stagione sfortunata e costellata dagli infortuni, ma rimane un elemento fondamentale nelle alchimie del tecnico bianconero, che stasera ripropone il tridente di inizio stagione con l'exin campo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa: si tratta

Una riposta, in questo senso, anche ai rumors dalla Germania che vogliono il numero 11 nuovamente nei radar del club campione di Germania già in questa sessione di mercato. La dirigenza e Sarri puntano molto sul 'Flash' verdeoro per la seconda parte di stagione e non hanno nessuna intenzione di privarsene in questa fase della campagna trasferimenti. Discorso diverso invece per la prossima estate, quando saranno fatte delle valutazioni sulle condizioni fisiche del giocatore: un'offerta intorno ai 50 milioni di euro potrebbe allettare e non poco Paratici e Agnelli. Douglas, oltre al Bayern, ha diversi estimatori anche in Premier League.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, messaggio Raiola: "Pogba non è felice"