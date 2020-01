CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CASTROVILLI / Il rinnovo firmato ad inizio stagione non ha placato le voci di mercato intorno al suo nome: del resto Gaetano Castrovilli nella sua prima stagione in Serie A si è imposto come una delle migliori realtà della Fiorentina.

Il 22enne ex Cremonese ha conquistato l'attenzione di, ma anchehanno messo gli occhi su di lui.

Il calciatore però tiene i piedi ancorati a terra e la testa fissa sul presente: "Firenze per me rappresenta una seconda casa - le sue parole al 'TGR Toscana' -, ora sono qui e penso alla Fiorentina: mi piace tanto come i tifosi ci stanno accanto e ci fanno sentire importanti". Magari con la 10 sulle spalle: "Nelle giovanili del Bari l'avevo sempre: sarebbe un sogno ma anche la 8 mi piace tante. Se me la offrissero sarebbe una grandissima responsabilità: sarei grato di averla". Intanto c'è un altro sogno che può realizzarsi, Euro 2020: "Cercherò di mettere in difficoltà il ct Mancini con le prestazioni nel club. Incrocio le dita".