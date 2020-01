PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO JUVENTUS ROMA/ Primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Roma che si chiude con i padroni di casa avanti per 3-0. Al 26' ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a sbloccare la gara. Parte in contropiede defilato sulla sinistra, la difesa giallorossa tarda a rientrare ed il fenomeno portoghese imbuca il pallone alle spalle di Pau Lopez nell'angolo più lontano. Dopo dieci minuti arriva il raddoppio in bianconero. Bentancur fa partire il contropiede, triangola con Douglas Costa e poi segna il gol del 2-0 con il pallone che bacia il palo. All'ultimo minuto del primo tempo la Juventus cala il tris. Douglas Costa crossa in area, la difesa giallorossa sbaglia a salire e Bonucci di testa insacca il 3-0. Juventus devastante, bruttissima Roma.

JUVENTUS

Buffon 6

Danilo 5.5 (dal 40'Cuadrado)

Rugani 6

Bonucci 7

Alex Sandro 6

Bentancur 7.5

Pjanic 6

Rabiot 5.5

Douglas Costa 6.5

Higuain 6

Cristiano Ronaldo 7

All.

Sarri 7

ROMA

Pau Lopez 5.5

Florenzi 4

Mancini 5.5

Smalling 5.5

Kolarov 5

Cristante 4.5

Diawara 5.5

Under 5.5

Pellegrini 6

Kluivert 5

Kalinic 5

All. Fonseca 5

Arbitro: Rocchi 6

TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 3-0 (risultato parziale)

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (40' Cuadrado), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Coccolo, De Ligt, Can, Matuidi, Pjaca, Ramsey, Bernardeschi, Dybala. All. Sarri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Peres, Santon, Fazio, Cetin, Jesus, Veretout, Estrella. All. Fonseca

Arbitro: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze)

Var: Luca Banti (sezione di Livorno)

Ammoniti: 31' Cristante

Espulsi:

Marcatori: 26' Cristiano Ronaldo, 37' Bentancur, 46' Bonucci

Marco Deiana