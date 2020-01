CALCIOMERCATO ROMA POLITANO IDRISSI BERGWIJN / La priorità della Roma per sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo ha un nome e cognome ormai arcinoto: Matteo Politano. La strada verso l'esterno offensivo dell'Inter, però, si è messa in salita dopo lo scambio saltato con Spinazzola e l'inserimento del Napoli, che in queste ore sta spingendo per portare al San Paolo l'ex Sassuolo già cercato nel 2018.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT - Calciomercato Roma e Napoli, Politano incontra l'agente

Calciomercato Roma, occhi su Idrissi e Bergwijn

Inevitabile, quindi, guardarsi intorno e sulla lista della spesa del ds Petrachi sono diversi i profili monitorati per l'attacco.

Trovano conferme le indiscrezioni di Calciomercato.it suclasse '96 in forza all'da tempo nel mirino del club, che sta seguendo anche la pistaIl classe '97 delfu già seguito diversi mesi fa e, in questi giorni, ci sono stati nuovi sondaggi col suo entourage.

Sia il marocchino che l’olandese sono destrorsi e tendono a giocare sulla corsia sinistra a piede invertito. Mancino puro, invece, Adnan Januzaj, che la Real Sociedad valuta circa 15 milioni di euro ed è seguito anche dal Milan: l’ex United, però, non è tra i primi posti nella graduatoria degli obiettivi giallorossi, il cui dominatore resta, come detto, Politano.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: non tramonta una pista olandese

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: contatti con Januzaj, ecco il prezzo

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: cambia il futuro di Fuzato