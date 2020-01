CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / Pogba infelice ma per il suo addio al Manchester United occorrerà attendere giugno: rimanda tutto all'estate Mino Raiola che è tornato a parlare del centrocampista francese e del rapporto ormai logoro con i 'Red Devils'. In alcune dichiarazioni riportate da 'goal.com', il procuratore si è soffermato sul futuro di Pogba, obiettivo di mercato di Juventus e Real Madrid: "E' tornato quando molti pensavano non l'avrebbe fatto e la gente se lo è dimenticato. Le ambizioni del club negli ultimi anni non sono state soddisfatti, occorre dirlo con onestà: se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora.

Ora non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Pogba ha le idee chiare: i bianconeri la prima scelta

Appuntamento a giugno quindi quando "vedremo se Pogba sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul", come ha affermato Raiola. Il procuratore ha anche aggiunto: "Il mio lavoro è soddisfare tutte le parti, mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici. Paul deve tornare in forma e tornare a giocare. Con il club il rapporto è buono, professionale. Io non ho mai parlato con Solskjaer, il mio rapporto con Woodward è trasparente".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: tutte le cifre

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa: si tratta