CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / "Domani gioca", aveva detto Mourinho alla vigilia. E invece non è così, perlomeno non dall'inizio. Parliamo naturalmente di Eriksen, che contro il Norwich - nel match valevole per la Fa Cup di scena fra poco a Londra - partirà soltanto dalla panchina.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, Llorente nell'affare Politano-Napoli | Arrivano conferme