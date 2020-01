VIDEO CM.IT - Calciomercato Roma e Napoli, Politano incontra l'agente

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI POLITANO / Sono ore decisive per il futuro di Matteo Politano: il calciatore dell'Inter ha sfiorato il passaggio alla Roma nei giorni scorsi, ma nonostante lo scambio con Spinazzola sia ormai tramontato, l'ex Sassuolo resta una priorità per i giallorossi, che stanno tentando di riallacciare le negoziazioni con l'Inter. Nel frattempo, anche il Napoli si è fatto avanti per l'esterno offensivo, che rappresenta un vecchio obiettivo dei partenopei, già vicini al suo acquisto a gennaio 2018.

Oggi, come raccolto da Calciomercato.it (e visibile nel video in basso), Politano ha incontrato il suo agente Davide Lippi, che nelle prossime ore incontrerà il ds azzurro Cristiano Giuntoli. Il giocatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma è apparso sereno e sorridente.

