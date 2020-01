CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / "Novità per Paquetà? No, tutto bene". Queste le dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it di Eduardo Uram, agente del centrocampista brasiliano. Il rappresentante si è riunito oggi pomeriggio con la dirigenza del Milan presso la sede del club rossonero, per discutere il futuro del calciatore, che pare ormai fuori dai piani tecnici di Pioli.

Al momento, la società più interessata pare essere il PSG di Leonardo, pronto ad avvicinarsi ai circa 35 milioni di euro che richiedono i meneghini per privarsi dell'ex Flamengo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, occhi su Vranckx: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Milan, avanza il Lipsia per Olmo | Le ultime di CM.IT