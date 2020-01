Calciomercato Fiorentina, Pedro ha firmato: ripartirà dal Flamengo

CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO / Pedro saluta l'Italia. Dopo appena sei mesi in Serie A senza mai riuscire ad incidere in campo, l'attaccante, come riporta 'Uol Esporte', ha firmato oggi il contratto di un anno col Flamengo. La punta era a Rio de Janeiro da sabato scorso e si trasferisce in prestito annuale oneroso, per circa un milione di euro, con un diritto di riscatto già fissato da circa 10 milioni di euro. Un'operazione che soddisfa tutte la parti in causa: la Fiorentina è ripartita alla grande con Cutrone, il calciatore ritroverà spazio in campo e i Rubro-Negros hanno portato a casa un loro vecchio obiettivo.

La Fluminense, infatti, un anno fa non volle negoziare il trasferimento del classe '97 a uno dei suoi storici rivali.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, Rojo si allontana: vicino il ritorno in patria

Fiorentina, buone notizie per Iachini: UFFICIALE il rinnovo di Sottil