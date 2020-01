CALCIOMERCATO MILAN LUCI DIFENSORE / Terzo summit nel giro di pochi giorni a Casa Milan per Alessandro Luci, della Football Factory e molto vicino all'agenzia Arena11 Sport, con la dirigenza rossonera.

In passato il rappresentante aveva lavorato per portare in Italia, oggi, invece, il nome più caldo sembra essere quello del calciatore dell’Auxerre, Jean. Potrebbe essere il francese classe 2000 il profilo giusto per rinforzare la difesa in questa sessione di calciomercato . Il Milan - come raccontato - è pronto a dare in prestito Gabbia, che piace parecchio in Serie A, per fargli trovare minuti nelle gambe. Sulle sue tracce ci sono Parma, Sampdoria, Brescia e Verona. Marcelin potrebbe davvero essere il suo sostituto.