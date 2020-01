FLAMENGO UFFICIALE THIAGO MAIA LILLA / Dopo due stagioni e mezzo in Francia, Thiago Maia fa ritorno in Brasile. L'ex giocatore del Santos è un nuovo rinforzo del Flamengo.

Il club campione del Sudamerica in carica ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista classe 1997, che lascia ilcon la formula del prestito per 18 mesi e il diritto di riscatto da parte della società rubronegra. Maia ha totalizzato soltanto quattro presenze tra Ligue 1 e Champions League in questa prima parte di stagione.

