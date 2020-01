Roma, trattativa Friedkin-Pallotta in chiusura | Spunta la data!

ROMA FRIEDKIN PALLOTTA / Dan Friedkin è sempre più vicino all'acquisto della Roma. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la trattativa con James Pallotta per il passaggio di proprietà del club giallorosso è in fase di chiusura, con il futuro proprietario che è a Milano accompagnato dai legali dello studio 'Chiomenti' che lo assistono nell'affare per procedere nel controllo degli ultimi documenti.

Al termine dell'operazione di verifica si procederà poi con il closing, che dovrebbe avvenire al massimo entro il prossimo 15 febbraio. Potrebbe dunque essere questa la data per l'effettivo passaggio di proprietà in casa Roma. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

