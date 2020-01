CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / A un anno dal suo arrivo al Milan, Lucas Paquetá sembra già fuori dal progetto dei rossoneri, che stanno lavorando per trovargli una nuova destinazione che gli consenta di sviluppare il suo indubbio talento.

L'excompirà 23 anni ad agosto ed è in cerca di un club in cui rilanciarsi, ma il suo prezzo non è di certo alla portata di tutti.

Calciomercato Milan, ecco il prezzo di Paqueta

Circa 35 milioni di euro, infatti, è la cifra richiesta dal Milan per privarsene, col PSG, finora, unico club realmente interessato e pronto a sborsarla. Come raccolto da Calciomercato.it, questo pomeriggio il calciatore, accompagnato dal suo agente Eduardo Uram, si è recato presso 'Casa Milan' per discutere la possibile exit-strategy. Novità in arrivo, quindi, per il centrocampista.

