CALCIOMERCATO FIORENTINA ROJO MANCHESTER UNITED ESTUDIANTES / La sua permanenza al Manchester United sembra essere sempre più complessa. Marcos Rojo sembra ormai destinato all'addio, ma il suo futuro può portare in Argentina.

Idea della Fiorentina come possibile rinforzo low-cost per il reparto arretrato, il difensore argentino può invece tornare in patria.

Il club viola, in cerca di un difensore centrale mancino, ha valutato l'argentino tra le possibili ipotesi, ma ora sembra essere Juan Jesus il primo nome di Pradé. Per Rojo invece si profila un ritorno in patria. Come riferisce 'Tnt Sport', il difensore classe 1990 sembra essere vicino a vestire la maglia dell'Estudiantes, club in cui ha esordito e che lo ha lanciato nel grande calcio.