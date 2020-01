CAGLIARI INFORTUNIO ROG CERRI CONDIZIONI / L'ultima gara di campionato contro il Brescia ha lasciato strascichi importanti in casa Cagliari dal punto di vista degli infortunati. Problemi infatti per Cerri e soprattutto per Marko Rog, come confermato da un comunicato ufficiale diramato dalla società sarda: "Terapie per Alberto Cerri e Marko Rog entrambi alle prese con problemi muscolari rimediati nell’ultima gara.

Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due calciatori hanno evidenziato per Cerri un’elongazione-distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il centrocampista croato ha riportato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dei due rossoblù verranno monitorate dallo staff medico del club".

